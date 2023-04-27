Шакира предстанет перед судом Испании по делу о налоговых преступлениях

Поп-певица Шакира предстанет перед судом Испании по делу о налоговых преступлениях

Колумбийская поп-певица Шакира предстанет 20 ноября перед судом Барселоны по делу о неуплате налогов. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

По информации издания, исполнительницу обвиняют в четырех преступлениях против налоговых органов Испании. Согласно версии обвинения, она не предоставила декларации о подоходном налоге и налоге на богатство за 2012, 2013 и 2014 годы. Отмечается, что Шакира также выводила денежные средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.

Сообщается, что по данному делу запланировано 12 заседаний. В рамках слушаний будут даны показания сотен свидетелей.

Ранее Шакира заявила, что решила переехать из Барселоны после непрекращающегося преследования журналистами ее и ее двоих сыновей. 45-летняя поп-звезда добавила, что осознает повышенный интерес средств массовой информации к ее жизни.