Депутата Госдумы госпитализировали с перитонитом

Депутата Госдумы Сокола госпитализировали с перитонитом и прооперировали

Депутата Государственной Думы и кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола госпитализировали с перитонитом. Об этом сообщил сам парламентарий в Telegram-канале.

«Второй раз за сутки встретился с врачами — вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция», — сообщил депутат.

Он поблагодарил врачей Абаканской межрайонной клинической больницы и сообщил, что вынужден отменить запланированные на 21 и 22 июля встречи с жителями в Ширинском и Орджоникидзевском районах.

Сокол также опроверг данные о том, что его увезли на скорой из VIP-зала аэропорта — по его словам, в больницу он прибыл после ухудшения состояния самостоятельно вместе с сыном.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сломал руку в результате ДТП около столичного аэропорта Шереметьево — он получил перелом плечевой кости.