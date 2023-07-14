Зампред Госдумы сломал руку в ДТП возле столичного аэропорта

SHOT: зампред Госдумы Чернышов сломал руку в ДТП около аэропорта Шереметьево

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сломал руку в ходе ДТП около столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Зампред нижней палаты получил перелом плечевой кости, уточняет канал.

Авария произошла вечером в четверг, 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе. Сейчас зампред Госдумы находится в больнице.

Ранее стало известно о ДТП с мотоциклом депутата Госдумы на Кутузовском проспекте в Москве. На опубликованном видео депутат не справляется с управлением, и автомобиль переворачивается. В его аппарате назвали одной из возможных причин случившегося отсутствие асфальта на участке проспекта.