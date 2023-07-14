Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 14 июля 2023Россия

Зампред Госдумы сломал руку в ДТП возле столичного аэропорта

SHOT: зампред Госдумы Чернышов сломал руку в ДТП около аэропорта Шереметьево

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сломал руку в ходе ДТП около столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Зампред нижней палаты получил перелом плечевой кости, уточняет канал.

Авария произошла вечером в четверг, 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе. Сейчас зампред Госдумы находится в больнице.

Ранее стало известно о ДТП с мотоциклом депутата Госдумы на Кутузовском проспекте в Москве. На опубликованном видео депутат не справляется с управлением, и автомобиль переворачивается. В его аппарате назвали одной из возможных причин случившегося отсутствие асфальта на участке проспекта.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки

    Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

    Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

    Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

    На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

    Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

    Успешно протестирован препарат от никотиновой зависимости

    Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео

    В России отреагировали на разъяснения Турции о выдаче Киеву командиров «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости