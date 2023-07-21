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15:58, 21 июля 2023Наука и техника

У ранних людей обнаружили неожиданные навыки деревообработки

PLOS ONE: ранние люди обладали развитыми методами деревообработки

Фото: Nicola Pavan / Unsplash

Английские ученые из Редингского университета обнаружили неожиданные навыки деревообработки у ранних людей, живших 300 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

К таким выводам удалось прийти в ходе анализа 77-сантиметровой деревянной палки, используемой для метания. Артефакт был обнаружен 30 лет назад в Германии. Изучение инструмента показало, что еловую ветку тщательно обработали перед использованием. Подготовка оружия включала в себя несколько этапов, в том числе срезание коры, придание ей аэродинамической формы, соскабливание большей части поверхности, манипуляции для избежания растрескивания и деформации, а также шлифование. Ранее считалось, что методы деревообработки ранних людей были менее развитыми.

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Создание такого легкого оружия могло повлиять на ведение групповой охоты на средних и мелких животных (олени, косули, зайцы и птицы). Метательные палки могли применять все члены племени, включая детей, поскольку их было легче использовать, чем более тяжелые копья.

Подобные деревянные инструменты бросались вращательными движениями, по аналогии с бумерангом, а не как копье. Предполагается, что они позволяли метать на дистанцию до 30 метров. Несмотря на малый вес, высокие скорости, с которыми могло быть запущено такое оружие, давали возможность наносить серьезные удары.

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    Елена Апазиди
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