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19:57, 21 июля 2023Силовые структуры

Российского заключенного осудили за пропаганду АУЕ

Под Ярославлем заключенный, пропагандирующий идеологию АУЕ, получил 7 лет колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ярославской области суд приговорил 36-летнего заключенного за пропаганду идеологии движения АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. Следствие и суд установили, что с 2020 по 2022 годы заключенный, отбывая наказание, пропагандировал среди сокамерников экстремистскую идеологию и склонял их к неповиновению тюремщикам, нарушению распорядка и порче имущества колонии.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ФСБ задержала трех уголовных авторитетов по подозрению в пропаганде АУЕ.

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    Илона Палей
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