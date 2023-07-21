В Казани 22 июля откроется выставка «Парадоксы форм»

В историческом парке «Россия — моя история» в Казани откроется выставка цифрового художника-сюрреалиста из Челябинска Эдуарда Фадюшина «Парадоксы форм». Об этом сообщает «КП-Казань».

Экспозиция начнет работать 22 июля. Как рассказал Фадюшин, он создает произведения искусства во время путешествий по разным уголкам Земли. Он делает снимки людей, природы, архитектуры и арт-объектов. Полученные фотографии и являются так называемой «основой» для творческих экспериментов. Затем художник объединяет фрагменты снимков с помощью графических редакторов. Там же он накладывает фильтры, меняет форму, перспективу, а также самостоятельно что-то дорисовывает. Таким образом, мост, запечатленный во время одного из путешествий, превращается в танцовщиц, а стеклянное здание — в океан.

Выставку «Парадоксы форм» может посетить любой желающий до 12 августа. Мультимедийный парк открыт с 10:00 до 19:00.

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