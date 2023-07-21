Омский губернатор объяснил отказ от выдвижения Мизулиной в Совет Федерации

Омский губернатор объяснил отказ от выдвижения Мизулиной в Совфед ее местом рождения

Елену Мизулину не включили в тройку кандидатов в сенаторы от Омской области, потому что в этот раз было решено сосредоточиться на уроженцах региона и социальных работниках. Об этом заявил врио губернатора российского региона Виталий Хоценко, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Мизулина родилась не в Омске, хотя в последнее время представляла регион в верхней палате парламента.

«У нас три кандидата. Врач, Бережной. Учительница, Чехлова, и тоже омич, политик, Евстифеев. Он работал главным федеральным инспектором, а сейчас работает замом в" Сириусе". Три человека», — рассказал глава Омской области.

Ранее РБК со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщил, что Мизулина может покинуть Совфед после Единого дня голосования, запланированного на 10 сентября. По данным одного из собеседников газеты, Мизулину не планируют внести в тройку кандидатов в сенаторы.

Впоследствии Хоценко не включил Мизулину в список Совета Федерации от региона. Реагируя на это, сама Мизулина заявила, что не думала о новом месте работы.

Елена Мизулина работает в парламенте более 20 лет, представляет Омскую область — с 2015 года. Она, в частности, была инициатором закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, принятого в 2013 году. Сенатор также лоббировала законопроект, предлагающий запретить аборты в частных клиниках и исключить их из системы обязательного медицинского страхования.