Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 21 июля 2023Россия

Омский губернатор объяснил отказ от выдвижения Мизулиной в Совет Федерации

Омский губернатор объяснил отказ от выдвижения Мизулиной в Совфед ее местом рождения
СюжетЕдиный день голосования
Елена Мизулина

Елена Мизулина. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Елену Мизулину не включили в тройку кандидатов в сенаторы от Омской области, потому что в этот раз было решено сосредоточиться на уроженцах региона и социальных работниках. Об этом заявил врио губернатора российского региона Виталий Хоценко, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Мизулина родилась не в Омске, хотя в последнее время представляла регион в верхней палате парламента.

«У нас три кандидата. Врач, Бережной. Учительница, Чехлова, и тоже омич, политик, Евстифеев. Он работал главным федеральным инспектором, а сейчас работает замом в" Сириусе". Три человека», — рассказал глава Омской области.

Ранее РБК со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщил, что Мизулина может покинуть Совфед после Единого дня голосования, запланированного на 10 сентября. По данным одного из собеседников газеты, Мизулину не планируют внести в тройку кандидатов в сенаторы.

Впоследствии Хоценко не включил Мизулину в список Совета Федерации от региона. Реагируя на это, сама Мизулина заявила, что не думала о новом месте работы.

Елена Мизулина работает в парламенте более 20 лет, представляет Омскую область — с 2015 года. Она, в частности, была инициатором закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, принятого в 2013 году. Сенатор также лоббировала законопроект, предлагающий запретить аборты в частных клиниках и исключить их из системы обязательного медицинского страхования.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий

    Названы условия для подорожания нефти до 90 долларов за баррель

    Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза

    Депутата Госдумы госпитализировали с перитонитом

    Россиянам перечислили правила выбора одежды для удачного собеседования

    В российском городе мужчина выбросил из окна годовалую девочку

    Чемпион ОИ Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране

    Глава Дагестана отреагировал на издевательства санитарок над пенсионером в ПНИ

    Снятая в 1950-х годах реклама холодильника впечатлила пользователей сети

    В России приблизились к стопроцентной биоразлагаемости бытовой химии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости