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11:36, 17 июля 2023Россия

Стало известно о невключении Мизулиной в список Совфеда от Омской области

Елену Мизулину не включили в список кандидатов в Совет Федерации от Омской области

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил действующего сенатора Елену Мизулину в список Совета Федерации от региона. Об этом стало известно ТАСС от пресс-секретаря Хоценко Мины Ахвердиевой.

Она пояснила, что документы по предложенному главой области списку сейчас находятся на проверке.

До этого издание РБК заявило, что Мизулина покинет Совфед после выборов.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Еще на посту депутата Госдумы она стала известна как автор широкого ряда запретительных инициатив. Так, в 2013-м был принят закон о запрете «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это вызвало протесты среди ЛГБТ-активистов, которые посчитали ее гомофобской и разжигающей ненависть между разными социальными группами.

30 июня в источник в Совфеде рассказал, что вопрос об уходе Мизулиной из парламента после выборов еще не решен.

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    Анна Щербакова
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