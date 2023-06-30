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13:51, 30 июня 2023Россия

В Совфеде отреагировали на данные о возможном уходе Мизулиной из парламента

Источник в Совфеде: вопрос об уходе Мизулиной из парламента после выборов пока не решен

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вопрос о том, будет ли сенатор от Омской области Елена Мизулина включена в тройку кандидатов в Совет Федерации, пока еще не решен. Об этом заявил источник РИА Новости в нижней палате парламента.

Ранее РБК со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщил, что Мизулина может покинуть Совфед после Единого дня голосования, запланированного на 10 сентября. По данным одного из собеседников газеты, Мизулину не планируют внести в тройку кандидатов в сенаторы. Другой источник, близкий к администрации президента, назвал высоким риск ухода Мизулиной из парламента.

«Вопрос пока не решен», — сказал собеседник в Совфеде.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы обязан представить в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный глава направляет одну из них в верхнюю палату парламента.

Елена Мизулина работает в парламенте более 20 лет. Она, в частности, была инициатором закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, принятого в 2013 году. Сенатор также лоббировала законопроект, предлагающий запретить аборты в частных клиниках и исключить их из системы обязательного медицинского страхования.

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    Анастасия Шейкина
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