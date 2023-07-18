Мизулина прокомментировала данные о возможном уходе из Совфеда

Елена Мизулина не думала о новом месте работы в случае возможного ухода из Совфеда

Сенатор Елена Мизулина заявила, что не думала о новом месте работы в случае возможного ухода из Совета Федерации. Такой комментарий она дала РИА Новости.

По данным агентства, срок полномочий Мизулиной в Совфеде заканчивается в сентябре 2023 года. До этого выяснилось, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко не включил ее в список кандидатов в верхнюю палату парламента от региона.

Еще раньше РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мизулина покинет Совфед после выборов.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Еще на посту депутата Госдумы она стала известна как автор широкого ряда запретительных инициатив. Так, в 2013-м был принят закон о запрете «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

30 июня в источник в Совфеде рассказал, что вопрос об уходе Мизулиной из парламента после выборов еще не решен.