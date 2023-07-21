Объяснено решение Запада передать Киеву F-16

Newsweek: Запад передает Украине истребители F-16, поскольку сам переходит на F-35

Запад принял решение о поставках Киеву самолетов F-16 в связи с намерением перейти на истребители пятого поколения, заявил бывший директор проекта F-35 в американской компании Lockheed Martin Том Бербедж. Его слова приводит издание Newsweek.

Он рассказал, что западные страны начали постепенно закупать истребители F-35 после начала российской спецоперации на Украине. До этого, отметил Бербедж, они использовали менее современную технику. Сейчас западные союзники Киева готовы поставить украинской армии ставшие ненужными F-16, резюмировал он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу текущего года. При этом он подчеркнул, что американские власти не считают, что истребители способны повлиять на украинский кризис.