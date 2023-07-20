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22:42, 20 июля 2023Мир

В США назвали срок поставок F-16 Украине

Белый дом допустил начало поставок F-16 ВСУ в 2023 году и усомнился в их влиянии на кризис

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Fox News.

Кирби допустил начало поставок F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) в этом году. Однако он усомнился в их влиянии на кризис в стране. «Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — отметил представитель Белого дома. По его мнению, больше всего Киев нуждается в артиллерии.

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В мае США подтвердили готовность передать Киеву истребители. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию.

При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии инфраструктуры для размещения F-16. По его словам, страна надеется получить истребители в 2024 году.

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    Марина Совина
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