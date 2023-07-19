Глава Минобороны Украины заявил об отсутствии инфраструктуры для размещения F-16

Глава МО Украины Резников признал, что у Киева нет инфраструктуры для размещения F-16

У Украины не имеется инфраструктуры, необходимой для размещения американских истребителей F-16. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников, его цитирует ТАСС.

Министр пообещал, что в ближайшее время Киев оценит возможность своих аэродромов и сосредоточит свои усилия на инфраструктуре.

«Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее. Как только будет готова инфраструктура и пилоты, которые смогут выполнять боевые задания, а инженеры-техники [смогут] обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: хорошо, теперь самолеты», — признался он, отметив, что Украина надеется получить истребители в 2024 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он также подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.