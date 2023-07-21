Подставная невеста вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами

News9Live: в Индии мошенница стала женой 27 состоятельных мужчин и похитила у них деньги

В Индии полиция ищет мошенницу, которая стала женой десятков мужчин, похитила у них деньги и драгоценности и сбежала. Об этом сообщает News9Live.

Преступления были совершены в городе Сринагар, союзная территория Джамму и Кашмир. У неуловимой невесты, которую, как считается, зовут Аврат, было несколько сообщников. В частности, ей помогали свахи, которые подыскивали состоятельных мужчин, демонстрировали им фотографии потенциальной супруги и уговаривали жениться на ней. После свадьбы женщина исчезала из дома новоиспеченного мужа с его деньгами и золотыми ювелирными изделиями. За время своей преступной карьеры она успела выйти замуж и обворовать мужей как минимум 27 раз.

Один из потерпевших рассказал, что перед побегом Аврат заявила, что ей нужно срочно повидаться с родителями. От другого богатого мужа подставная жена сбежала во время совместной поездки в клинику. В третьем случае мошенница все же вернула деньги отцу обманутого жениха, однако не уточняется, каким образом тому удалось этого добиться.

Пострадавшие, пытавшиеся выйти на след банды мошенников, обнаруживали, что ее участники пользовались вымышленными именами, их документы оказывались поддельными, а адреса и номера телефонов — подложными. Сама невеста называлась как минимум тремя именами: Джахин, Ильяса и Шахина. Точная сумма похищенных денег не называется.

Ранее сообщалось, что в Индии желающий найти жену мужчина лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с мошенницей на сайте брачного агентства.