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11:16, 21 июля 2023Из жизни

Подставная невеста вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами

News9Live: в Индии мошенница стала женой 27 состоятельных мужчин и похитила у них деньги

Фото: Wedding Photography / Unsplash

В Индии полиция ищет мошенницу, которая стала женой десятков мужчин, похитила у них деньги и драгоценности и сбежала. Об этом сообщает News9Live.

Преступления были совершены в городе Сринагар, союзная территория Джамму и Кашмир. У неуловимой невесты, которую, как считается, зовут Аврат, было несколько сообщников. В частности, ей помогали свахи, которые подыскивали состоятельных мужчин, демонстрировали им фотографии потенциальной супруги и уговаривали жениться на ней. После свадьбы женщина исчезала из дома новоиспеченного мужа с его деньгами и золотыми ювелирными изделиями. За время своей преступной карьеры она успела выйти замуж и обворовать мужей как минимум 27 раз.

Один из потерпевших рассказал, что перед побегом Аврат заявила, что ей нужно срочно повидаться с родителями. От другого богатого мужа подставная жена сбежала во время совместной поездки в клинику. В третьем случае мошенница все же вернула деньги отцу обманутого жениха, однако не уточняется, каким образом тому удалось этого добиться.

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Пострадавшие, пытавшиеся выйти на след банды мошенников, обнаруживали, что ее участники пользовались вымышленными именами, их документы оказывались поддельными, а адреса и номера телефонов — подложными. Сама невеста называлась как минимум тремя именами: Джахин, Ильяса и Шахина. Точная сумма похищенных денег не называется.

Ранее сообщалось, что в Индии желающий найти жену мужчина лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с мошенницей на сайте брачного агентства.

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    Никита Савин
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