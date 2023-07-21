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11:35, 21 июля 2023Ценности

В сети высмеяли новую внешность Киркорова словами «Тимати на пенсии»

Фанаты сравнили певца Филиппа Киркорова с рэпером Тимати из-за новой внешности

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фанаты высмеяли в сети новую внешность поп-исполнителя Филиппа Киркорова со словами «Тимати на пенсии». Соответствующие публикация и комментарии появились на странице певца в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний певец поделился фото, на котором он позирует перед камерой в белой футболке и черном жакете с принтом в виде человеческих глаз. Его образ дополняют серебряные ожерелья, бусы в тон пиджаку и очки с прозрачными линзами.

Поклонники, в свою очередь, оценили данный снимок и сравнили артиста с российским рэпером Тимати. «В этом образе похож на Тимати. Как братья», «Это Тимати на пенсии?», «Хвала хирургу! Из-за его работы вы очень изменились», «Теперь бы еще брови назад вернуть», «Помолодел! Прям настоящий Тимати», — высказывались они.

Ранее Киркоров появился на показе Dolce & Gabbana в Италии и вызвал споры в сети из-за наряда. Подписчики не оценили внешний вид артиста и обвинили его в богохульстве.

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    Карина Черных
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