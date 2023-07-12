Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве из-за наряда

Фанаты обвинили певца Филиппа Киркорова в богохульстве из-за иконы Девы Марии на футболке

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров появился на показе Dolce & Gabbana в Италии и вызвал споры в сети из-за наряда. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 56-летний певец выбрал для мероприятия оверсайз-футболку и джинсы с аппликациями в виде икон Девы Марии. Свой образ он дополнил черными ботинками с золотистыми декорированными деталями, беретом и солнцезащитными очками.

Фанаты не оценили внешний вид артиста и обвини его в богохульстве. «Цыгане на отдыхе», «Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало? Бога с вами нет», «Совсем обезумел, образ Божией Матери надел», «Пир во время чумы», «Не понимаю эти образы», — возмущались они.

В то же время были и поклонники, которые решили поддержать кумира. «Отстаньте от Филиппа. Пусть одевается, во что хочет», «Шикарно, роскошно, красиво», «Вот это наряд! Вам идет», «Хочу такие же джинсы», «Красив, как Бог», — писали они.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров посетил шоу Alta Moda в костюме с изображениями итальянских пейзажей, который состоял из брюк, рубашки и накидки с длинными рукавами. При этом голову певца украсили бордовая кепка, а также массивная золотая корона.