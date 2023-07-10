Филипп Киркоров появился на иностранном показе с короной на голове

Певец Филипп Киркоров посетил показ Dolce & Gabbana в Италии с короной на голове

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров появился на иностранном показе Dolce & Gabbana в Италии в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист посетил шоу Alta Moda в костюме с изображениями итальянских пейзажей, который состоял из брюк, рубашки и накидки с длинными рукавами. При этом голову певца украсили бордовая кепка, а также массивная золотая корона. Свой образ он дополнил солнцезащитными очками и многочисленными украшениями в виде перстней, браслетов и цепей с крестами.

Помимо этого, Киркоров надел сандалии, а в качестве аксессуаров он выбрал серебристую сумку-клатч, украшенную стразами.

Известно, что исполнитель прибыл на мероприятие в город Альберобелло, находящийся в итальянском регионе Апулия. «Браво, Доменико и Стефано! Волшебное место и потрясающее шоу», — подписал он пост.

Ранее в июле Филипп Киркоров сменил имидж и удивил фанатов. 56-летний певец опубликовал снимок, на котором предстал в ярко-зеленом узорчатом костюме, состоящем из свободных рубашки и шорт. Помимо этого, артист показал новую короткую стрижку со светлыми волосами.