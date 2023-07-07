Певец Филипп Киркоров показал новую короткую стрижку со светлыми волосами

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров сменил имидж и удивил фанатов новым преображением. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний певец опубликовал снимок, на котором предстал в ярко-зеленом узорчатом костюме, состоящем из свободных рубашки и шорт. Помимо этого, артист показал новую короткую стрижку со светлыми волосами. Свой образ он дополнил солнцезащитными очками и кепкой в тон наряду.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 12 тысяч лайков. «Совсем другое дело! Из старика превращается в брутального мужчину!», «Ну вот же, нормальный мужик. Ну может же», «Вау», «Ну это же сразу минус 25 лет. Очень круто», «Огонь, лет десяток с плеч долой», — написали они.

В июне Киркоров показал шрам на животе после пластики со словами «это не финал».

