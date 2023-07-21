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18:29, 21 июля 2023Среда обитания

Предсказано будущее ипотеки в России

РБК: ипотеке в России предсказали подорожание

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотека в России может подорожать на фоне повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ). Такое будущее предсказали эксперты РБК.

Ключевая ставка выросла на 1 процентный пункт, до 8,5 процента. «На таком фоне ипотечные ставки, по всей вероятности, начнут двигаться вверх и к осени, думаю, вполне могут достичь района 12 процентов вместо текущих 11 процентов», — заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова добавила, что на большое повышение ставок банки не готовы, так как они заинтересованы в поддержке ипотечных выдач. Эксперты считают, что увеличение ключевой ставки в первую очередь скажется на ставках по вторичной недвижимости, так как на нее не распространяются льготные программы.

В федеральной компании «Этажи» ожидают роста спроса на ипотеку в августе-сентябре на фоне желания многих россиян оформить ипотеку до корректировки ставок. За этим в случае сохранения тренда на повышение ставок последует охлаждение активности на вторичном рынке и переток покупателей на рынок новостроек с прежними ставками по льготным программам. «В случае отсутствия новых макрошоков объем выдачи до конца года будет сопоставим со средними показателями второго квартала», — заключил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор совместно с банками занимается подготовкой единого ипотечного стандарта. При этом ипотечные схемы могут быть законодательно ограничены.

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    Александра Качан
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