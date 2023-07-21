Набиуллина рассказала о подготовке единого ипотечного стандарта

Глава ЦБ Набиуллина: регулятор готовит единый ипотечный стандарт совместно с банками

Центральный банк России в данный момент совместно с банками занимается подготовкой единого ипотечного стандарта, при этом ипотечные схемы могут быть законодательно ограничены. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова передает агентство РИА Новости.

«Мы сейчас ведем работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов, чтобы был понятный стандарт и сами банки бы его приняли, что вот эти условия обязательны. Если это не поможет, мы обратимся к законодателю, чтобы принять более жесткие нормы», — поделилась информацией Набиуллина.

Глава Центробанка убеждена, что стандарты ипотечных продуктов помогут не вводить россиян в заблуждение. Она добавила, что регулятор должен не только давать возможность дифференциации продуктов для людей в зависимости от их предпочтений и различающихся жизненных ситуаций, но и не позволять банкам обманывать граждан и наживаться на них.

Помимо этого, Эльвира Набиуллина рассказала о том, что в стране зафиксировали новые маркетинговые схемы от застройщиков по ипотеке. При этом системных рисков, по ее словам, они не несут.