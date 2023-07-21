Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:24, 21 июля 2023Среда обитания

Набиуллина рассказала о подготовке единого ипотечного стандарта

Глава ЦБ Набиуллина: регулятор готовит единый ипотечный стандарт совместно с банками

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Центральный банк России в данный момент совместно с банками занимается подготовкой единого ипотечного стандарта, при этом ипотечные схемы могут быть законодательно ограничены. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова передает агентство РИА Новости.

«Мы сейчас ведем работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов, чтобы был понятный стандарт и сами банки бы его приняли, что вот эти условия обязательны. Если это не поможет, мы обратимся к законодателю, чтобы принять более жесткие нормы», — поделилась информацией Набиуллина.

Глава Центробанка убеждена, что стандарты ипотечных продуктов помогут не вводить россиян в заблуждение. Она добавила, что регулятор должен не только давать возможность дифференциации продуктов для людей в зависимости от их предпочтений и различающихся жизненных ситуаций, но и не позволять банкам обманывать граждан и наживаться на них.

Помимо этого, Эльвира Набиуллина рассказала о том, что в стране зафиксировали новые маркетинговые схемы от застройщиков по ипотеке. При этом системных рисков, по ее словам, они не несут.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержан Игорь Стрелков. Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина

    ФСБ раскрыла суть обвинений против Стрелкова

    Появилось видео из зала суда с задержанным экс-министром обороны ДНР Стрелковым

    Великобритания «исключила» журналиста Красовского из санкционного списка

    Набиуллина рассказала о подготовке единого ипотечного стандарта

    Предсказано будущее курса рубля после повышения ключевой ставки

    В Москве появился новый сервис для владельцев домашних животных

    Стилистка назвала россиянам самую модную прическу на осень

    В МИД России допустили досмотр судов в Черном море в случае необходимости

    Курсу популярной у россиян валюты предрекли резкий спад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости