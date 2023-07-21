В ЦБ заявили о новых маркетинговых схемах по ипотеке

Глава ЦБ Набиуллина: новые маркетинговые схемы по ипотеке не несут системных рисков

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о том, что в стране зафиксировали новые маркетинговые схемы от застройщиков по ипотеке. Однако системных рисков они не несут. Его слова передают РИА Новости.

По словам главы регулятора, они заметили появление новых схем от застройщиков и анализируют их влияние на первичный и вторичный рынок. Пока рисков не наблюдается.

«Что касается разрыва цен на первичном и вторичном рынке — нас действительно это беспокоило. На наш взгляд, основной вклад в этот разрыв вносили программы ипотечных кредитов от застройщиков, они практически сейчас остановились. И поэтому какого-то дополнительного стимула для разрыва мы сейчас не видим», — заявила Набиуллина.

Ранее директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова заявила, что Центробанк не ожидает снижения ставки по ипотеке и спроса на рефинансирование кредитов на жилье в России. По словам эксперта, срок погашения ипотеки сильно вырос в последние несколько лет.