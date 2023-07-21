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12:09, 21 июля 2023Культура

Леди Гага запретила называть себя настоящим именем на съемках нового «Джокера»

Леди Гага попросила называть себя Ли на съемках фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) потребовала, чтобы актеры и съемочная группа фильма «Джокер: Безумие на двоих» не называли ее настоящим именем. Об этом пишет газета Daily Mail.

По словам оператора Ларри Шера, Гага попросила, чтобы на съемочной площадке ее называли Ли.

«Затем помощник режиссера в какой-то момент сказал: "О, вы знаете, Стеф хотела бы, чтобы вы просто назвали ее Ли на съемочной площадке"», — сказал Шер, отметив, что Гага, вероятно, хотела разделить сценическое амплуа певицы от своей героини Харли Квин.

В апреле режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс объявил о завершении съемок картины с актерами Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Собрав более миллиарда долларов по всему миру, он получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

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