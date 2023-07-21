Экс-судья объяснил отсутствие мира на Украине

Экс-судья Наполитано объяснил отсутствие мира на Украине желанием США сменить власть РФ

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано объяснил, почему невозможно добиться прекращения огня на Украине. Об этом он высказался на своем YouTube-канале Judging Freedom.

Наполитано объяснил отсутствие мира на Украине и подчеркнул, что это связано с желанием США сменить власть в России.

«Вы знаете, почему нет прекращения огня? Потому что Джо Байден и глобалисты в Госдепартаменте, такие как Виктория Нуланд и Тони Блинкен, не хотят прекращения огня, так как это приведет к позорному провалу их планов по смещению [президента России] Владимира Путина», — отметил экс-судья.

Ранее Наполитано заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине. По его словам, Вашингтон предоставил Киеву оборудование и вооружение на сумму более 50 миллиардов долларов. Эта техника используются против российских военных.