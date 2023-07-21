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11:25, 21 июля 2023Бывший СССР

Российская армия уничтожила боеприпасы и пункт дислокации ВСУ

ТАСС: в Херсонской области российская армия уничтожила боеприпасы и пункт дислокации ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области Российская армия уничтожила склад с боеприпасами и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Благодаря действиям военнослужащих группировки «Днепр» Российской армии, на островах в районе Очакова удалось поразить около 12 человек личного состава ВСУ, еще восемь получили ранения различной тяжести. Возле населенного пункта Велетенское удалось уничтожить 120-миллиметровый миномет с боекомплектом.

Также представитель экстренных служб рассказал, что ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань около 27 снарядов из ствольной артиллерии. Под огонь также попали Новая Каховка, Каховка, Великая Кардашинка. Количество пострадавших и разрушений уточняется.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев признал отсутствие продвижения украинской армии в боях возле Артемовска. В районе населенных пунктов Орехово — Василевка — Парасковиевка украинская армия не добилась изменения положения.

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    Александр Слабиев
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