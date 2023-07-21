Стало известно о желании России вытеснить Украину с глобального рынка зерна

FT: Россия собирается максимально снизить роль Украины на глобальном зерновом рынке

В настоящее время российские власти активно прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские государства. Согласно плану, основная роль в доставке нуждающимся странам должна достаться Турции, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По условиям проекта меморандума, составленного Россией, она должна будет направить в Турцию до миллиона тонн зерна «на льготных условиях» при посредничестве Катара. При этом украинский дипломат, ознакомившийся с документом, заявил, что «Киев предпринял определенные усилия», чтобы помешать реализации этого плана.

Проработка новой схемы доставки агропродукции связана с выходом Москвы из зерновой сделки. Таким образом в Кремле собираются максимально снизить роль Украины на глобальном зерновом рынке. При этом представители Катара и Турции пока не дали своего согласия на предложение России. Как ожидается, Москва официально представит план на предстоящем саммите «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Источники утверждают, что подобная инициатива Москвы не найдет отклика и со стороны западных стран. Это объясняется тем, что предлагаемая Россией схема доставок грузов фактически приведет к морской блокаде украинских портов в Черном море, которые являются «жизненно важными» торговыми путями для страны. Кроме того, недавний выход Москвы из зерновой сделки подорвал ее репутацию в ряде африканских государств. Так, власти Кении заявили, что действия Кремля стали для них «ударом в спину».

Идея Москвы не является новой — как уверяют источники, российские власти выдвинули ее еще в прошлом году, после того как Кремль ненадолго вышел из зерновой сделки. Однако теперь подобная идея для России вновь обрела актуальность. В апреле о возможности доставлять грузы вне зерновой сделки через Турцию и Катар также заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил еще один альтернативный зерновой сделке маршрут доставки российской агропродукции. По его словам, Москва могла бы взять на себя обязательство по поставке зерна в африканские страны из дальневосточных портов через Северный морской путь, из балтийских портов, а также через Каспийское море.