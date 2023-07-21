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18:01, 21 июля 2023Россия

В России предложили альтернативные зерновой сделке пути поставок продовольствия

Сенатор Джабаров: Россия может поставлять зерно в Африку через Каспийское море

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия сможет взять на себя обязательства по поставке зерна в африканские страны, уверен первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор предположил способы поставок продовольствия, который могут стать альтернативой тем, что были в рамках зерновой сделки.

«Чтобы ответить на этот вопрос (о возможности поставок зерна вне черноморской инициативы — прим. «Ленты.ру»), достаточно посмотреть на карту мира и размеры России. Россию омывает несколько океанов, морей. (...) Я думаю, что если мы проработаем альтернативные варианты, мы точно сможем это (поставлять зерно — прим. «Ленты.ру») сделать», — считает член Совета Федерации

Зерно можно вывозить из дальневосточных портов через Северный морской путь, из балтийских портов, через Каспийское море

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Джабаров также выразил уверенность, что Россия сможет поставлять африканским странам те объемы зерна, которые, как предполагалось, должна была поставлять Украина в рамках зерновой сделки.

«Мы сможем заместить объем, который должна была поставлять Украина в этой сделке», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе брифинга по Стамбульским договоренностям сообщил, что в условиях прекращения зерновой сделки Россия прорабатывает новые, альтернативные маршруты вывозы зерна.

«[Проблема создания альтернативного маршрута] это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — отметил дипломат, подчеркнув, что необходимые контакты с иностранными представителями уже установлены.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия РФ.

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    Кирилл Садовский
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