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17:55, 21 июля 2023Из жизни

Мать попыталась нанять киллера для устранения трехлетнего сына и попалась

NBC Miami: в США женщина попыталась нанять киллера на пародийном сайте и попалась

Фото: Matt Popovich / Unsplash

Жительница американского города Майами, штат Флорида, попыталась нанять киллера для устранения своего трехлетнего сына и попалась. Об этом сообщает NBC Miami.

18-летняя Жасмин Паес воспользовалась пародийным сайтом, посвященным поиску исполнителей для совершения преступлений. В заявке она попросила контрагента помочь устранить ее трехлетнего сына до конца недели.

По словам владельца сайта Роберта Иннеса, каждый день он получает сотни подобных заявок, но в данном случае просьба была очень конкретной. Мать отправила фотографии мальчика и описала точное место его нахождения. Иннес заподозрил, что женщина не шутит, и решил обратиться в полицию. «Когда есть возможность проверить имена и адреса, удостовериться, что намеченная цель проживает по указанному адресу, — это для меня красный флаг» — объяснил он.

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Мужчина несколько раз звонил в полицейское управление Майами-Дейд, чтобы сообщить о сообщении Паес. Всякий раз его перенаправляли в общественную организацию, которая позволяет анонимно сообщить о преступной деятельности. Иннесу пришлось приложить серьезные усилия, чтобы его слова восприняли всерьез.

Полицейские арестовали Паес по обвинению в подстрекательстве к совершению преступления и незаконном использовании средств связи. Ей был установлен залог в размере 15 тысяч долларов и запрет на приближение к сыну. Сейчас ребенок находится с родственниками, он в безопасности.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс решил избавиться от жены, случайно выбрал на роль киллера агента ФБР под прикрытием и попался. Для конспирации при общении с ним Маренги использовал строительную терминологию.

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    Алиса Дмитриева
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