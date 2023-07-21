Врач оценила пользу льда как косметического средства

Врач Александра Чистякова назвала протирание льдом отличным способом освежить лицо

Протирание льдом — отличный способ освежить лицо, считает врач, управляющий директор ГК NATURA SIBERICA Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила пользу и недостатки льда как косметического средства.

По словам Чистяковой, лед при воздействии на кожу сужает капилляры. Легкие массажные движения во время протирания лица льдом улучшают кровоток и соответственно приток кислорода к тканям.

«Протирание лица кубиками льда поможет снять отеки, избавиться от кругов под глазами и других последствий бессонной ночи, — утверждает Чистякова. — Также процедура делает кожу румяной и сияющей».

Массаж кубиками льда или охлажденными массажными роликами можно проводить только по очищенному лицу и массажным линиям, предупредила собеседница «Ленты.ру». Использовать лед в качестве косметического средства нельзя при ослабленном иммунитете. В противном случае есть риск развития неврита лицевого нерва, проявляющегося не только болью и мышечными тиками, но и стойким поражением работы лицевых мышц.

Помните, что воздействие холодом агрессивно, поэтому не стоит проводить процедуру каждый день. Также нельзя протирать кожу льдом, если она повреждена: обветрена, травмирована пилингами Александра Чистякова врач

По словам Чистяковой, замораживать отвары трав в надежде на лучший уход не стоит. «Добавление трав в лед не улучшит эффект от его использования, так как вещества из отваров не проникают в кожу, — объяснила она.

Ранее Александра Чистякова назвала неэффективными домашние маски для волос. По ее словам, полезные микроэлементы, способные проникнуть в структуру волоса, содержатся только в профессиональной косметике.

