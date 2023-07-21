Экс-президент США Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп в видеообращении назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу политика.

Трамп раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена и назвал его коррумпированным и некомпетентным. По словам республиканца, «достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена». Он снова напомнил, что политика Байдена приведет к началу третьей мировой войны.

«В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна», — отметил экс-глава государства.

Ранее Трамп заявил, что своими высказываниями Байден подводит мир к третьей мировой войне. По его мнению, Байден «вопиюще некомпетентен».