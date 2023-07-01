Трамп заявил о ведущем мир к третьей мировой войне Байдене

Экс-президент США Трамп назвал спутавшего Украину с Ираком Байдена некомпетентным

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, перепутавшего Украину с Ираком. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, своими высказываниями Байден подводит мир на грань третьей мировой войны, поскольку он не понимает, что делает. Трамп выразил мнение, что Байден «вопиюще некомпетентен».

«Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды», — заявил экс-лидер. Он также отметил, что «ситуация с Россией такова, что лучше не ошибаться в решениях».

Ранее президент США Джо Байден оговорился и заявил о поражении его российского коллеги Владимира Путина в войне в Ираке. Глава государства также назвал Путина «парией по всему миру». Пария — это одна из каст неприкасаемых в Индии.