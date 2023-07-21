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09:01, 21 июля 2023Наука и техника

Выход iPhone 15 оказался под угрозой срыва

Аналитик: релиз смартфонов серии iPhone 15 перенесут на октябрь из-за проблем

Кадр: Pedant.ru / YouTube

Компания Apple может перенести выход новых смартфонов на месяц. О том, что их выпуск оказался под угрозой срыва, сообщает издание MacRumors.

По информации аналитика по ценным бумагам в Bank of America Вамси Мохана, Apple испытывает определенные трудности с производством аппаратов серии iPhone 15. По неизвестным причинам корпорация может перенести релиз новых устройств в продажу с сентября на октябрь.

Журналисты медиа отметили, что другие информированные источники в Apple не указывали на возможные проблемы и не сообщали о потенциальном срыве запуска девайсов. По мнению Мохана, новости о задержке могут разочаровать финансовых аналитиков с Уолл-стрит.

Apple уже приходилось отправлять новые смартфоны в продажу позже, чем ожидалось. Так, в 2020 году анонс и релиз аппаратов серии iPhone 12 задержали до октября. В 2022 году iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поступили в продажу 16 сентября, а выход iPhone 14 Plus отложили до 7 октября из-за сбоев на производстве.

Ранее аналитики Canalys рассказали, что мировой рынок смартфонов снова снизился. Однако специалисты отметили, что он продемонстрировал первые признаки восстановления.

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    Андрей Ставицкий
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