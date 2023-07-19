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19:12, 19 июля 2023Наука и техника

Рынок смартфонов начал восстанавливаться

Canalys: рынок смартфонов восстановится, несмотря на падение шестой квартал подряд

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Мировой рынок смартфонов снова снизился. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Canalys.

По данным специалистов, во втором квартале 2023 года глобальный рынок смартфонов снизился на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эксперты ожидают роста.

«Рынок смартфонов подает первые сигналы о восстановлении после шести кварталов спада подряд с 2022 года», — отметил аналитик Canalys Ле Суан Чью. Специалист отметил, что запасы производителей устройств начали сокращаться: это означает, что компании распродают девайсы, чтобы освободить место под новые модели. «Поставщики не прекращают инвестировать в производство и имеют прямое присутствие на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Индия», — отметил Ле Суан Чью. По его мнению, именно на этих рынках ожидается восстановление спроса.

Лидером индустрии во втором квартале осталась Samsung, которая сохранила долю 21 процент. На второй позиции расположилась Apple с долей 17 процентов, на третьем — Xiaomi с долей 13 процентов. Ниже находятся Oppo и Vivo — 10 и 8 процентов соответственно.

Ранее специалисты «Авито» рассказали, что в России стали чаще обращаться к мастерам по ремонту смартфонов. Чаще всего пользователи искали услуги по ремонту iPhone.

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    Андрей Ставицкий
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