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00:17, 7 июля 2023Наука и техника

Спрос на ремонт смартфонов в России вырос

«Авито»: спрос на ремонт смартфонов в России вырос на 42 процента в мае-июне

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России стали чаще обращаться к мастерам по ремонту смартфонов. Об этом сообщили эксперты «Авито», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке специалистов сервиса, в мае-июне спрос на ремонт смартфонов вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего пользователи искали услуги по ремонту iPhone — рост составил 66 процентов. Также на «Авито» стало на 53 процента больше объявлений от сервисных центров и мастеров, которые оказывают услуги по обслуживанию смартфонов Apple.

Также россияне чаще интересовались ремонтом Android-девайсов. Количество запросов, касающихся ремонта аппаратов Huawei, выросло на 51 процент, Samsung — 25 процентов. Интерес к услугам по обслуживанию смартфонов Xiaomi и Honor, наоборот, снизился — на 18 и 33 процента соответственно.

Кроме того, аналитики «Авито» заметили, что вырос интерес к ремонту других гаджетов Apple. Так, касающихся обслуживания планшетов iPad запросов стало в четыре раза больше, ноутбуков MacBook — на 74 процента.

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«В условиях некоторых ограничений в работе авторизованных сервисов потребители ищут профессиональную квалифицированную помощь по ремонту техники среди частных специализированных центров и мастеров», — прокомментировал ситуацию на рынке директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян.

В марте представители сервисных центров сообщили, что Apple прекратила обслуживание планшетов и компьютеров в России. В компании объяснили, что сотрудники сервисных центров должны предлагать столкнувшимся с проблемами клиентам обращаться в магазин, где была куплена техника.

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    Андрей Ставицкий
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