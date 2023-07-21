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09:31, 21 июля 2023Мир

ЕС ввел санкции против производителей беспилотников в Иране

ЕС ввел новые санкции, чтобы помешать производству беспилотников в Иране

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Евросоюз ввел санкции, чтобы помешать производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.

«Санкции запрещают экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых при строительстве и производстве БПЛА. Они также предусматривают ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА», — говорится в документе.

Совет Европы также принял решение включить шесть иранцев в список санкций за военную поддержку России, а именно за участие в продаже беспилотников российской стороне.

Ранее ЕС продлил санкции против России до 31 января 2024 года и ввел ограничения против 12 физических лиц и 5 организаций из России по обвинению в нарушении прав человека. В санкционный список вошли, в том числе, начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов и вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

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    Семен Александров
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