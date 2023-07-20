ЕС ввел санкции против 12 россиян и обвинил их в нарушении прав человека

ЕС ввел санкции против 12 россиян и 5 организаций по обвинению в нарушении прав человека

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 12 физических лиц и 5 организаций из России по обвинению в нарушении прав человека. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

В санкционный список вошли начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, министр правительства Москвы Эдуард Лысенко, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6 по Владимирской области, где содержится Навальный, а также офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Самофал.

Отмечается, что рестрикции связаны с делами публициста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом) и Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Ранее прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. В марте 2022 года его уже приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. 17 апреля Кара-Мурзе назначили 25 лет колонии строгого режима. Политика признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России.