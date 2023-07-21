Турция сравнила исламофобию на Западе с эпидемией

Глава МИД Турции Фидан: акции по осквернению Корана превратились на Западе в эпидемию

Исламофобия в западных странах превратилась в своего рода эпидемию, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом глава турецкого МИД прокомментировал, в частности, акции сожжения Корана. «Эти акции на Западе превратились в своего рода широкомасштабную эпидемию, там отмечен рост исламофобии, ненависти к иностранцам», — заявил он. В особенности, отметил Фидан, это касается Дании и Швеции.

Он подчеркнул, что Анкара осуждает подобные действия. В связи с этим власти страны предпринимают меры, в том числе по созыву внеочередной встречи Организации исламского сотрудничества (ОИС), рассказал министр. По его мнению, исламский мир должен прийти к единой позиции для защиты своих ценностей.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.