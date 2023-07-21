Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 21 июля 2023Мир

Турция сравнила исламофобию на Западе с эпидемией

Глава МИД Турции Фидан: акции по осквернению Корана превратились на Западе в эпидемию
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Исламофобия в западных странах превратилась в своего рода эпидемию, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом глава турецкого МИД прокомментировал, в частности, акции сожжения Корана. «Эти акции на Западе превратились в своего рода широкомасштабную эпидемию, там отмечен рост исламофобии, ненависти к иностранцам», — заявил он. В особенности, отметил Фидан, это касается Дании и Швеции.

Он подчеркнул, что Анкара осуждает подобные действия. В связи с этим власти страны предпринимают меры, в том числе по созыву внеочередной встречи Организации исламского сотрудничества (ОИС), рассказал министр. По его мнению, исламский мир должен прийти к единой позиции для защиты своих ценностей.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

    Обвиняемого во взятке Паршина освободили от должности замглавы Минцифры

    Финский хоккеист рассказал о пристрастии россиян к алкоголю

    МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о Сталине

    В России назвали условия для возвращения в зерновую сделку

    Представителя генсека ООН обвинили в лицемерии

    Белый дом назвал сроки начала обучения украинских летчиков управлению F-16

    Пашинян допустил стабильный мир с Азербайджаном

    Турция сравнила исламофобию на Западе с эпидемией

    В США заявили о постепенном признании Западом победы России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости