Жителям Гонконга предложили бросать на курильщиков неодобрительные взгляды

Власти предложили жителям Гонконга с осуждением смотреть на курильщиков

В Гонконге власти решили использовать для борьбы с курением общественное осуждение. Для этого они предложили жителям города с осуждением смотреть на людей, закуривающих сигарету, сообщает Sky News.

Министр здравоохранения Гонконга Ло Чун-мао предположил, что если человек в ресторане закурит сигарету, а все посетители будут бросать на курильщика неодобрительные взгляды, ему останется только потушить ее. По мнению чиновника, всеобщее открытое осуждение курения поможет сделать Гонконг свободным от никотина.

Сигареты вредят здоровью каждого из нас. Когда граждане видят других людей курящими в местах, где это запрещено, в отсутствии представителей полиции они могу просто пристально смотреть на курильщика. [...] Не думаю, что этому человеку при таком внимании хватит духа что-то сделать в ответ Ло Чун-мао министр здравоохранения Гонконга

Министр полагает, что такой способ можно сравнить с привычкой вставать в очередь на автобусной остановке. Закон не заставляет людей выстраиваться в очередь, однако городская культура такова, что люди понимают: нельзя нарушать это правило, иначе они столкнутся с осуждением. «Надеюсь, наше общество сможет создать некурящую культуру», -- добавил министр.

Ло Чун-мао также предупредил, что власти будут использовать камеры наблюдения и видео, снятые очевидцами, чтобы наказывать людей, которые курят в неположенных местах.

В настоящий момент в Гонконге нельзя курить в определенных частях ресторанов, на рабочих местах, в общественных помещениях и некоторых зонах на открытом воздухе. Штраф составляет около 17 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об американце, который курил электронные сигареты по десять часов в день и выкашлял полтора литра крови за сутки. После мужчина отказался от курения.