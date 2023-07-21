Июлю предрекли статус самого жаркого месяца в истории

Климатолог из НАСА Шмидт: июль может стать самым жарким месяцем за сотни лет

Июль 2023 года может получить статус самого жаркого месяца в истории. Таким прогнозом поделился климатолог Годдардовского института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт, сообщает The Guardian.

Во время встречи с экспертами по климату Шмидт заявил, что погодные изменения происходят по всему миру. Так, июль текущего года может оказаться самым жарким месяцем за сотни лет.

Особой проблемой в последнее время стала жара, от которой уже пострадали территории на юге США. «В течение последних четырех десятилетий температура росла десятилетие за десятилетием», — отметил климатолог.

Ранее служба Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S) зафиксировала, что июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений с 1991 года. Так, температура с 1991 по 2020 год поднималась на 0,5 градуса выше среднего.