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13:07, 21 июля 2023Россия

Опубликованы кадры последствий обстрела Белгородской области

Гладков опубликовал кадры последствий обстрела села Илек-Пеньковка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал кадры, на которых запечатлены последствия обстрела села Илек-Пеньковка. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На снимках виден жилой частный дом с разрушенной крышей. Около строения лежат обломки дома: кирпичи, деревянные конструкции и трубы.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Об обстреле села Илек Пеньковка ранее сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, осколки снарядов повредили один частный жилой дом, два автомобиля, а также линии электро- и газоснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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