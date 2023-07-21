Опубликованы кадры последствий обстрела Белгородской области

Гладков опубликовал кадры последствий обстрела села Илек-Пеньковка

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал кадры, на которых запечатлены последствия обстрела села Илек-Пеньковка. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На снимках виден жилой частный дом с разрушенной крышей. Около строения лежат обломки дома: кирпичи, деревянные конструкции и трубы.

Об обстреле села Илек Пеньковка ранее сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, осколки снарядов повредили один частный жилой дом, два автомобиля, а также линии электро- и газоснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).