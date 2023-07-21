Жилой дом попал под обстрел ВСУ в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Илек-Пеньковка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под удар попал один частный жилой дом. Кроме того повреждены два автомобили, а также линии снабжения газом и электричеством. Сейчас на месте работают аварийные бригады ремонтников и оперативные службы. Местные власти проводят подомовой обход территории.

К посту главы региона также прикреплены фотографии, на которых видно поврежденную крышу жилого дома.

Накануне ВСУ обстреляли село Вязовое. По словам Гладкова, осколки снарядов повредили четыре частных домовладения. Позднее он сообщил об атаке на село Смородино Грайворонского городского округа, где в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и крыши.

Вечером того же дня ВСУ обстреляли Муром и Нехотеевку в Шебекинском городском округе