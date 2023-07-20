Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 20 июля 2023Россия

Российский регион второй раз за день подвергся атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Смородино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

По словам губернатора области, в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколки снарядов также повредили линии газо- и электроснабжения и помещение сельхозпредприятия.

На место прибыли аварийные бригады и оперативные службы, добавил представитель властей.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Это уже второй обстрел Белгородской области за день. Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Вязовое. Он также подчеркнул, что при обстреле приграничного региона никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Райан Гослинг решил подарить гитару Чимину из BTS за образ Кена

    Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

    Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

    Певица Стоцкая улетела из России

    Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

    Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

    В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

    Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

    Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости