Российский регион второй раз за день подвергся атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Смородино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

По словам губернатора области, в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколки снарядов также повредили линии газо- и электроснабжения и помещение сельхозпредприятия.

На место прибыли аварийные бригады и оперативные службы, добавил представитель властей.

Это уже второй обстрел Белгородской области за день. Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Вязовое. Он также подчеркнул, что при обстреле приграничного региона никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).