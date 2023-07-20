ВСУ третий раз за день обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем за день обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам. в попавшем под обстрел Муроме осколки посекли фасады и заборы в двух частных домовладениях. В другом населенном пункте — Нехотеевке — поврежден жилой дом, а также линии электро- и газоснабжения. Губернатор добавил, что на места прибыли сотрудники аварийных служб для устранения последствий.

20 июля ВСУ обстреляли село Вязовое. По словам Гладкова, при обстреле приграничного региона никто не пострадал. Позднее он сообщил об атаке на село Смородино Грайворонского городского округа, где в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и крыши.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).