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18:15, 20 июля 2023Россия

ВСУ третий раз за день обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем за день обстреле со стороны Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам. в попавшем под обстрел Муроме осколки посекли фасады и заборы в двух частных домовладениях. В другом населенном пункте — Нехотеевке — поврежден жилой дом, а также линии электро- и газоснабжения. Губернатор добавил, что на места прибыли сотрудники аварийных служб для устранения последствий.

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20 июля ВСУ обстреляли село Вязовое. По словам Гладкова, при обстреле приграничного региона никто не пострадал. Позднее он сообщил об атаке на село Смородино Грайворонского городского округа, где в трех частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и крыши.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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