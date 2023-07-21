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16:25, 21 июля 2023Моя страна

На Камчатке пройдет выставка главного художника журнала «Крокодил»

На Камчатке пройдет выставка главного художника журнала «Крокодил» Владимира Мочалова

Фото: Nikolaj fv / Wikimedia Commons

В Петропавловске-Камчатском 25 июля пройдет выставка главного художника журнала «Крокодил» Владимира Мочалова. О этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на администрацию городского округа.

Мероприятие состоится в отделе по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенниникова. В 17 часов состоится открытие выставки художника, а в 18 — мастер-класс по рисованию карикатур и шаржей.

«Я писал портреты тех, кто вольно или невольно влиял на мировую историю XX века и историю России. Люблю и изучаю историю, осмысливаю ее, а карикатура дает возможность выразить свое отношение к прошлому и настоящему», — говорит сам Мочалов о своем творчестве.

Для посещения мастер-класса нужна предварительная запись.

Ранее сообщалось, что в Казани в парке жилого района Салават Купере 22 июля пройдет фестиваль «Книжный экватор». Его хедлайнером станет известная российская писательница, автор детективов Татьяна Устинова. В программе фестиваля разнообразные мастер-классы, ярмарка книг, выставки, перформансы и лекции.

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    Сергей Истомин
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