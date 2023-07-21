Основателя «Нашего радио» Козырева признали иноагентом

Минюст признал иноагентом основателя «Нашего радио» Михаила Козырева

Министерство юстиции России признало музыкального критика, основателя и бывшего генерального продюсера «Наше радио» Михаила Козырева иностранным агентом. Соответствующая запись в реестре появилась на сайте ведомства.

Поясняется, что Козырев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Также его уличили в выступлениях против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. По информации Минюста, сейчас он проживает за пределами Российской Федерации.

30 июня Минюст внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова. Тогда в министерстве объяснили, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине».