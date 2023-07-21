Российского миллиардера нашли мертвым в Москве

Shot: миллиардер Игорь Кудряков найден мертвым в московской квартире

В Москве найден мертвым российский миллиардер Игорь Кудряков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, тело 63-летнего бизнесмена нашли в квартире на Кудринской площади. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала онкология, внешних следов насилия не выявлено.

Кудряков был основателем сервиса доставки продуктов и других товаров «Служба 77», он возглавил совет директоров компании в начале 2000-х. В 2006 году предприниматель занял должность первого замначальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

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