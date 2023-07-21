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08:25, 21 июля 2023Россия

Россияне с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене

Супруги с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене в Иркутской области

Супруги с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве разъяснили, что 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и их внук отправились на ловлю рыбы из поселка Юбилейный 15 июля. Россияне должны были вернуться спустя два дня, однако так и не появились. В полицию поступило заявление от представителей администрации поселка.

Правоохранители подключили к поиску спасателей из отряда «Северный». Спустя некоторое время поисковики в районе устья реки Бобровка, впадающей в Чечуй, нашли затопленную лодку с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

«В настоящее время поиск пропавших продолжается. Обследуется прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе», — подчеркнули в иркутском управлении МВД.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время сплава по горно-таежной реке пропали женщина с 12-летней дочерью. Мать россиянки заявила в полицию об их исчезновении.

В их поисках приняли участие волонтеры и неравнодушные жители.

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    Анна Щербакова
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