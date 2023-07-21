Среда обитания
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16:25, 21 июля 2023Среда обитания

В Стамбуле резко упали запасы воды

В водохранилищах Стамбула запасы воды снизились до 40 процентов от нормы

Фото: Ibrahim Uzun / Unsplash

Запасы воды в водохранилищах турецкого Стамбула резко упали за неделю — объем уменьшился на два процента до 40 процентов от нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Показатель оказался минимальным с 2014 года — тогда уровень достиг 28,82 процента от нормы. В нормальном положении запасы воды у плотин должны достигать 868,7 миллиона кубометров. Однако к утру пятницы, 21 июля, они уменьшились до 346 миллионов.

Причиной подобной динамики оказалась жаркая погода, которую стали фиксировать на северо-западе страны с начала июля. Синоптики спрогнозировали, что в ближайшие несколько дней осадков в Стамбуле не ожидается, температура может превысить 30 градусов Цельсия.

Ранее советник Всемирной метеорологической организации (WMO) Джон Нэрн сообщил, что в августе 2023 года экстремальная жара продолжится в большей части мира. Так, на фоне изменения климата волны тепла могут стать более интенсивными и будут происходить чаще.

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    Нина Ташевская
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