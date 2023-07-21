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15:31, 21 июля 2023Среда обитания

Миру предрекли продолжение экстремальной жары

Советник WMO Нэрн: экстремальная жара продолжится в августе

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В августе 2023 года экстремальная жара продолжится в большей части мира. Такое развитие событий предрек советник Всемирной метеорологической организации (WMO) Джон Нэрн. Его слова передает Reuters.

«Мы должны ожидать или, по крайней мере, планировать, что такие волны экстремальной жары будут продолжаться и в августе», — заявил Нэрн.

По словам советника, в мире наблюдается тенденция к повышению глобальной температуры. На фоне изменения климата волны тепла могут стать более интенсивными и будут происходить чаще.

Ранее климатолог Годдардовского института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт спрогнозировал, что июль 2023 года может получить статус самого жаркого месяца в истории. По его словам, погодные изменения происходят по всему миру.

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    Нина Ташевская
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