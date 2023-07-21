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05:19, 21 июля 2023Россия

Российские артиллеристы закидали агитационными листовками позиции ВСУ

Минобороны: артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) закидали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационными листовками с призывами не участвовать в боевых действиях и с информацией о вознаграждениях за подбитую западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Военные применили 122-миллиметровые агитационные снаряды на краснолиманском направлении. Как уточнил командир группы с позывным Логан, в каждом снаряде более тысячи листовок, они выполнены на украинском языке.

«Артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации производит залпы на позиции ВСУ, наряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды», — рассказал боец.

По его словам, украинские военные должны прочитать и проникнуться написанными словами.

В Минобороны добавили, что таймеры взрывателей агитационных боеприпасов настроены на разное время, в зависимости от расстояния до цели. После срабатывания они разбрасывают листовки на площади более одного квадратного километра.

Ранее стало известно, что группа солдат Вооруженных сил Украины связалась с российскими военными и попросила обеспечить безопасную сдачу в плен. Для связи военнослужащие ВСУ использовали гуманитарный канал. О нем говорилось в листовках, которые раскидывают на украинских позициях. Солдаты сами предложили добровольно сдать оружие.

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    Марина Совина
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