Представителя генсека ООН обвинили в лицемерии

Захарова обвинила представителя генсека ООН Дюжаррика в лицемерии и двойных стандартах

В Москве считают заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы наглядной иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отреагировала на слова Дюжаррика о том, что генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерреш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. «Подобные комментарии уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что руководство ООН систематически не реагирует и замалчивает террористические атаки и нападения Киева. В частности, отметила она, в ООН отмолчались, когда ВСУ взрывали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» и Крымский мост. «Руководству ООН не привыкать "замалчивать" по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте», — резюмировала представитель российского МИД.